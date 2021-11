CAMPIONATO ASC Real Bagnara-System House 1-2

1 1 asc real bagnara-system 13112021Dopo il beffardo pareggio casalingo di due settimane fa arriva la sconfitta per il Real Bagnara. Dopo un primo tempo quasi tutto di marca ospite, c’è un lampo che da speranza ai biancazzurri, ma non basta per evitare di portare zero punti a casa. Al 5’, contropiede di Milasi che si ritrova davanti a Minutolo, ma il portiere col numero 46 effettua un’ottima parata. Ci vogliono 17 minuti per vedere il primo tiro biancazzurro, ed è di Surace, che però non riesce ad impegnare Sarica quanto vorrebbe.

E al 22’, il System House passa: Iriti sfugge sulla fascia, palla messa in mezzo per D’Auria che deve solo appoggiare comodamente in rete lo 0-1. Raddoppio, chissà quanto voluto, al 26’: calcio di punizione da centrocampo, D’Ascola va in torsione di testa per un colpo che si trasforma in un beffardo pallonetto per R.Borruto. rispondono i padroni di casa: Savastano tira ma vesde il suo pallone ribattuto, interviene Surace a giro dalla sinistra, ma è centrale per Sarica. Primo tempo che si conclude con due gol di vantaggio per i reggini. Ad inizio seconda frazione i bagnaresi sembrano più decisi, e dimezzano lo svantaggio dopo un minuto: il Real Bagnara orchestra sulla trequarti avversaria, Savastano per Caratozzolo a rimorchio che si inventa una staffilata che si infila sotto l’incrocio, alle spalle dell’incolpevole Sarica. Pochissimi secondi dopo, bellissima azione di P.Praticò che serve Lopez, ma il suo tiro viene ribattuto sulla linea. E qui si spegne il Real Bagnara, che non riesce più ad offendere. Anzi, sono gli ospiti ad avvicinarsi all’1-3. Un cross innocuo sfugge dalle mani del portiere, D’Auria si ritrova solo e tira da zero metri, ma Ciccone salva di petto. Non succede più nulla, è il System House a portare a casa i 3 punti.

Real Bagnara: A. Borruto, R. Borruto, Caratozzolo, Carlino, Ciccone, Fazzari, Libro, Lopez, Minutolo, Panzera, Petracca, Pontillo, P. Praticó, Savastano, Surace, A. Tripodi, V. Tripodi, Velardo, Demaio. All:G. De Leo

System House: Belluno, Carlini, D'Ascola, D'Auria, De Simone, Gangemi, Iriti, Latella, Massara, Milasi, Pace, G. Praticó, Sarica, Sartiano, Singh, Zappellini. All: G. Morato.

Arbitro: Crupi di Reggio Calabria (Luvarà-Laganà)

Marcatori: 22' D'Auria, 26' D'Ascola, 41' Caratozzolo

Vincenzo Laurendi

