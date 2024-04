Tributi comunali e loculi cimiteriali: nota stampa di Michele Brilli Consigliere Comunale Comune di Rosarno

Michele BrilliGli uffici Comunali hanno pubblicato la graduatoria delle domande per l’assegnazione di 58 loculi nel cimitero, la cosa sorprendente che delle 113 domande solo 60 - poco più del 50%- sono di cittadini in regola con i pagamenti dei tributi comunali. Altri 22 hanno chiesto la rateizzazione -circa l 20% mentre 32 sono proprio evasori, circa il 30%. Quindi ci sono 32 cittadini NON disponibili a pagare le tasse ma pronti a spendere ben 10.000,00 euro per garantirsi un posto comodo quando verrà il momento.

Mi hanno detto che non è possibile escluderli dalla graduatoria perché c’è una sentenza del Tar a proposito. Io non sono convinto: perché i posti di queste edicole funerarie sono ben tre. Se il cittadino fosse indigente ci potrebbe pensare il Comune. O al limite il cittadinopotrebbe comprare un solo loculo. Per questo proporrò alla Giunta Comunale di non procedere all’assegnazione o di farlo con riserva fino al pagamento dei tributi. Lo dobbiamo ai cittadini consapevoli ed agli agricoltori cui abbiamo aumentato – seppure del 2 per mille- l’IMU agricola

Michele Brilli