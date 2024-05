Parco Giochi” Piazza Paolo De Flotte a Solano Inferiore: L’associazione A.L.GIO ringrazia il Sindaco e l'Amministrazione comunale

Giochi Solano Inferiore L’associazione A.L.GIO a nome del suo Presidente e di tutti i componenti ringrazia Il Sindaco e tutta l’amministrazione Comunale di Bagnara, per la realizzazione Parco Giochi” Piazza Paolo De Flotte a Solano Inferiore.

L’associazione in data 24/10/2022 aveva fatto richiesta al Comune per la realizzazione di una struttura idonea per dare la possibilità a nostri bambini di crescere e giocare in un posto sicuro, richiesta accolta subito da parte del Sindaco e di tutta l’amministrazione. Nei giorni successivi alla nostra richiesta e poi in altre occasioni, siamo stati accolti dal Sindaco Adone Pistolesi, dove abbiamo affrontato varie problematiche che affliggono il nostro amato paese, incontri positivi dove abbiamo riscontrato grande attenzione da parte dell’amministrazione, ovviamente tutto questo non basta, chiediamo maggiore attenzione per quanto riguarda i servizi primari per affrontare in modo adagiato la vita quotidiana ai nostri cittadini. Ci teniamo a precisare che tutto questo è stato possibile grazie all’impegno e la vicinanza da parte dell’’assessore Angela Randazzo a cui teniamo a ringraziare particolarmente.