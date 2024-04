La fontana storica di Ceramida senz'acqua e chiusa da mesi

Ceramida - Fntana storica un importante carenza idrica in tutta la frazione

Da quasi sei mesi la storica fontana a Ceramida, punto di riferimento per tutti i cittadini e di molti passanti che transitano per via nazionale, è senza acqua. Inoltre i cittadini segnalano che da diversi giorni c'é un importante carenza idrica in tutta la frazione, evidenziando che il tubo della condotta di San Giovanni che arriva al paese è rotto ed è presente una copiosa perdita. Pertanto si chiede all'amministrazione comunale un intervento urgente per ripristinare il tutto. Si coglie anche l'occasione per sollecitare ancora una volta i lavori della condotta idrica di Pantano dei limbi, lavori iniziati dalla passata amministrazione ed ancora tutt'oggi fermi.

Così Michele Spoleti consigliere comunale "La Bagnara che VogliAmo".