Secondo posto delle Under 15 dello Sporting Bagnara nelle PGSsiadi a Rossano Calabro Si conclude con un secondo posto che sa di vittoria la stagione calcistica delle under 15 dello Sporting Bagnara . Le ragazze, allenate da Lino Carbone, Raimondo Cacciola e Gianni Giuffré, si arrendono al Soverato nel corso delle PGSsiadi svoltesi a Rossano Calabro, ma vantano il capocannoniere del torneo, Carmela Palumbo, e un'esperienza, quella fatta nel corso del 2023/24, più che mai incoraggiante per il futuro.

Ad accogliere la squadra al rientro a Bagnara la folla festante dei genitori, sempre presenti per supportare il team, ai quali vanno i ringraziamenti del Presidente dello Sporting Bagnara Pina Luppino, soddisfattissima dei risultati ottenuti. "Tanti sacrifici, tante lacrime, tante delusioni, ma anche tanta gioia - ha dichiarato, entusiasta, il presidente-, perché ci siamo confrontati alla pari con squadre di categorie superiori e ciò ci ha portato a maturare un bagaglio emotivo e agonistico importante per la crescita delle nostre ragazze, in vista della loro crescita calcistica e degli obiettivi prefissati dalla società."