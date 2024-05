Vittoria del campionato per l’Under 17 della Bagnarese

1 1 17u bgn 20052024Serviva un solo punto per la vittoria matematica del campionato provinciale Allievi Under 17, invece i biancazzurrini escono dal “Giordano” di Gioia Tauro con un poker spettacolare firmato dalla doppietta di Davide Romeo e i gol di Luca Ocello e Loris Zagari. Con questo risultato, i bagnaresi arrivano a quota 42 punti contro i 39 del Taurianova, unica squadra in grado di dare fastidio ai tirrenici.

Dopo tanti anni senza un settore giovanile, la dirigenza della Bagnarese, in soli due anni, sono stati in grado di portare una delle squadre sul tetto della Provincia, facendo anche man bassa di premi, dato che Davide Romeo è risultato capocannoniere con 30 segnature, oltre alla coppa disciplina, miglior attacco e miglior difesa. Il valore di questa formazione si è vista anche nel campionato di Prima Categoria, dove tantissimi rafgazzi hanno esordito o hanno giocato in pianta stabile, convincendo il proprio mister. I ragazzi ringraziano anche la guida dei dirigenti Vito di Nunno, Lillo Molinaro e Mimmo Surace, che li hanno saputi condurre verso la vittoria.

Vincenzo Laurendi