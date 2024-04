PALLAVOLO FEMMINILE PRIMA DIV. Olimpia Bagnara - Asd school Volley Taurianova 0-3

1 1 bgotau 19042024 È Taurianova il nuovo ostacolo delle ragazze di mister Vitetta per arrivare al sogno playoff. Il match inizia sul 4-0, firmato dai tre aces di Scibilia. Le ospiti pareggiano 5-5 con l'ace di Cagliostro, e vanno pure in vantaggio. Sale in cattedra Verduci con 4 punti, ma Cagliostro e Plateroti con un ace vanno sull'11 pari. Due punti di Careri, ma Cagliostro colpisce tre volte, due aces di Scarfò e uno di Nanchin, oltre al punto di Plateroti, portano al 18-24.

Dopo l'errore in battuta, Avignone chiude il primo set appannaggio delle biancorosse. Secondo set che parte col punto di Cagliostro, ma c'è la reazione con muro e punto di Careri, oltre a due attacchi di Verduci, che fanno allontanare le padrone di casa sul 6-2. Muro e punto di Plateroti, due punti di Avignone, 11 pari. Due punti di Cagliostro, ma c'è anche quello di Verduci e il muro di Careri, 18-14. Due punti di Cagliostro, tre di Zangari, 22 pari. Ace di Zangari, doppia di Velardi che porta al sorpasso taurianovese, 23-24. La chiude Infantino con un muro. Il terzo parziale viene inaugurato dal punto di Verduci e l'ace di Scibilia, ma Cagliostro pareggia quasi subito: 3 pari,poi vantaggio con due aces di Nanchin. Due battute vincenti anche per Infantino, ma c'è l'ace di Careri, poi due punti e un ace di Verduci e una battuta vincente di Scibilia, 15 pari. Punti di De Leo e Careri, ma anche tantissimi errori, oltre all'ace di Pronestì, i punti di Avignone e Zangari, che portano al 19-24. Ultimi sprazzi di orgoglio, ma Avignone chiude il match. Ora, la strada è in salita.

Olimpia Bagnara - Asd school Volley Taurianova 0-3 (19-25, 23-25, 20-25)

Olimpia Bagnara: Brunetti, Capozza, Caratozzolo, Careri, De Leo, Fiorillo, Lombardo, A. Libro, F. Libro, Lombardo, Sartiano, Scibilia, Velardi, Verduci. All:

Asd school Volley Taurianova: Alessi, Avignone, Cagliostro, E. Gallo, G. Gallo, Infantino, Nanchin, Piccolo, Plateroti, Politanò, Pronestì, Scarfò, Zangari, Zara. All: E. Idone

Vincenzo Laurendi