PALLAVOLO FEMMINILE PRIMA DIV. Olimpia Bagnara - Del Core Academy 3-1

1 1 boldlc 07042024 Il percorso verso il sogno playoff dell'Olimpia passa anche dal match contro la squadra dell'ex campionessa di pallavolo della nazionale, Antonella Del Core, e le sue giovani atlete. Comincia bene la squadra di casa con un perentorio 5-1 firmato dai due attacchi di Careri, i due aces di F. Libro e il punto di Verduci. Le reggine pervengono al pari col muro di Bulano, ma le biancazzurre sfruttano gli errori e si allontanano. Due punti di Bulano, tre di Oksyuk, ma le bagnaresi colpiscono con Careri e Verduci, oltre a un ace per F. Libro e De Leo, 17-13. Resistono le reggine ancora con Oksyuk, Verduci per l'Olimpia, 18 pari. Reggine avanti con due punti e un ace di Oksyuk e un ace di Caruso, per le bagnaresi F. Libro e Verduci, 20-24. Blasimme chiude con un attacco da destra.

Secondo set che si apre col 3-0 biancazzurro grazie all'ace di Scibilia. Pareggio con Caruso, 3-3. Le ospiti provano a scappare con l'ace di Oksyuk e il punto di Pitarelli, ma vengono raggiunte e sorpassate dal punto di Verduci e l'ace di Careri. Due punti per Oksyuk, ma anche per Careri, 18-13. Careri, Verduci e De Leo a segno, F. Libro colpisce dalla linea di battuta, 24-15. Errore in fase di impostazione per le ragazze di mister Vitetta, ma le reggine restituiscono il favore, pareggio sul computo dei set. Terzo parziale che comincia in modo pessimo, con tre aces di Oksyuk e un punto di Babuscia. Pari con Careri, 7-7. Sorpasso biancazzurro con quattro aces di Verduci, i punti di F. Libro, Scibilia e De Leo, 15-8. Due aces di Caruso, punti per Bulano e Babuscia, ma le bagnaresi non stanno a guardare e si portano sul 24-16 con quattro punti di Careri, due di Verduci e uno di F. Libro. De Leo, dalla linea di battuta, chiude il set e porta l'Olimpia in vantaggio. Quarto set che inizia con l'ace di Scibilia e il punto di Verduci. Punti per Oksyuk, Morena, Blasimme e Babuscia, due aces per Pitarelli, ma le bagnaresi colpiscono con Careri, due punti di De Leo, quattro aces di Scibilia e uno di Capozza, 24-16. Ace di Pitarelli, ma la stessa numero 15 batte lungo, chiudendo il match a favore dell'Olimpia.

Nota bene: questo articolo è stato scritto nonostante l'ostruzionismo dell'arbitro o presunto tale, il quale ha enfatizzato, caso mai ce ne fosse bisogno, tutto il pressapochismo dell'associazione che rappresenta. Qualsiasi imprecisione è da imputare solamente a lui.

Olimpia Bagnara - Del Core Academy (20-25, 25-16, 25-16, )

Olimpia Bagnara: Brunetti, Capozza, Caratozzolo, Careri, De Leo, Fiorillo, Germanò, A. Libro, F. Libro, Lombardo, Sartiano, Scibilia, Velard, Verduci. All: N. Vitetta

Del Core Academy: Babuscia, Benedetto, Blasimme, Bulano, Caruso, Cugliandro, De Fazio, Morena, Oksyuk, Pitarelli, Puntoriere, Simone, Vita. All:A. Del Core

Vincenzo Laurendi