PENTACALCIO MASCHILE SERIE D Sporting Bagnara - Evergreen 5-0

1 1 bgsevg 24032024 La corsa ai playoff, per i ragazzi di mister Martina Cacciola, passa anche dal match contro l'Evergreen, che tallona da vicino i biancazzurri. Prima occasione e primo gol dei padroni di casa: Zagari, su punizione, buca Praticò per il vantaggio. Reazione immediata degli ospiti con Puiu che trova le manone di Ramondino, sull'azione seguente Guglielmo scarta tutti e raddoppia. Bella azione elaborata che porta Cutrì al tiro, Praticò ripara in angolo. Bella azione anche dei neroverdi con Hachami che libera Caracciolo alla tu per tu con Ramondino, l'estremo difensore bagnarese si supera con una gran parata.

Caracciolo ci riprova grazie all'involontario assist di Guglielmo, grande uscita bassa di Ramondino a salvare tutto, poco dopo è Cutrì a mettere Praticò i in difficoltà. Ancora Cutrì, su assist da calcio d'angolo, scalda le mani a Praticò. Si prende la rivincita al 21',realizzando il terzo gol per i biancazzurri. Chirico ci prova da fuori, Ramondino respinge, sull'azione seguente c'è il gol di Lopresto che vale il poker. Sfortunato Caruso, che coglie il palo pieno dopo un bel filtrante di Lopresto. Primo tempo nettamente sul 4-0. Nemmeno il tempo di cominciare la seconda frazione che Guglielmo, con una staffilata dalla media distanza, realizza la manita. Timida reazione con Hachami, Ramondino blocca. Caruso solo davanti a Geraci si fa ipotizzare, poi traversa di Zagari. Bella azione tra Zagari e Triulcio, il capitano non riesce a segnare. Traversa anche per Morena in contropiede. Lopresto calcia verso la porta, Geraci si rifugia in corner. Bel tiro da fuori di Caracciolo con lieve deviazione, Ramondino in angolo. Cutrì si libera al tiro, manata di Geraci per deviare in angolo. Careri tira da fuori, Ramondino si distende sulla sua destra e para. Rischio con Caracciolo che prende palla ad Andiloro e si presenta solo davanti a Ramondino, il suo diagonale sibila a lato del palo. Maisano prova due tiri in porta entrambi sventati. Termina con una bella vittoria, che "vendica" la sconfitta dell'andata e consente alla coach Cacciola di festeggiare al meglio il suo compleanno.

Sporting Bagnara: Ramondino, Andiloro, Caruso, Cutrì, Dato, Guglielmo, Lopresto, Triulcio, Zagari, Caratozzolo. All: M. Cacciola

Evergreen: Geraci, Caracciolo, Careri, Hachami, Morena, Praticò, Puiu, Pizzimenti, Chirico, Maisano, Quartuccio, Romeo. All: S. Facciolo

Arbitro: Santacaterina di Villa San Giovanni

Marcatori: 3' Zagari, 5' e 31' Guglielmo, 23' Cutrì, 25' Lopresto

Vincenzo Laurendi