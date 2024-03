PENTACALCIO FEMMINILE UNDER 15 Sporting Bagnara - Xenium Villa San Giovanni 5-0

1 1 bgsxvsg u15 23032024 Nuovo match per le ragazzine dell'under 15 dello Sporting Bagnara, che affronta le pari età dello Xenium di Villa San Giovanni. Prima occasionissima per le padrone di casa con Praticò, che non riesce a indirizzare in rete l'assist di Iannì dopo una splendida "veronica". Rischio per le bagnaresi quando, sul tiro di Romano, R. Morello non fa autogol per pochissimo. Iannì ci prova dalla distanza, Marino blocca. È poi la numero 7 biancazzurra a sbloccarla in contropiede, sfruttando l'assist di V. Tripodi.

Poi gran parata del portiere villese sul tiro di Iannì diretto all'incrocio. Ci prova anche V. Tripodi dopo una girata, il portiere respinge. Brivido con Romano che colpisce il palo pieno. Iannì raddoppia dopo un contropiede, al secondo tentativo. In pieno recupero, dopo un calcio d'angolo, bolide di R. Morello che fredda Marino per la terza volta. Primo tempo che si conclude col triplo vantaggio bagnareseNella seconda frazione, Romano ci prova con un tocco d'esterno, ma va bene fuori di poco. Gran parata di C. Morello, sull'azione seguente, sul tiro di Arcudi. C. Palumbo ci prova, ma Marino respinge. Splendida combinazione tra C. Palumbo e Praticò, ma il tiro della numero 10 va fuori di nulla. Ancora C. Palumbo protagonista, che si infila in mezzo a due avversarie e trova la deviazione di piede dell'estremo difensore villese. Corner per lo Xenium, Arcudi va al tiro ma trova le mani di C. Morello. Anche Amaddeo va al tiro dopo un corner, C. Morello para ancora. Doppio tentativo di Praticò che trova prima l'opposizione di Marino e poi il fondo. Bellissimo intervento di C. Morello check spezza la trama d'attacco villese sul più bello. Grandissima opposizione del portiere bagnarese su Amaddeo, sull'azione seguente Praticò si presenta davanti a Marino e beffa con un diagonale sotto le gambe per il poker. Doppio tentativo di V. Tripodi che non centra la porta. C'è gloria anche per Colella, che realizza la manita. Ancora una bella vittoria per le ragazze di mister Carbone.

Sporting Bagnara: C. Morello, C. Palumbo, R. Morello, Tomas, A. Tripodi, Praticò, V. Tripodi, Calabrò, Carbone, Colella, S. Palumbo, Vindigni. All: P. Carbone

Xenium Villa San Giovanni: Marino, Flachi, De Marte, Panzera, Sciarrone, Arcudi, Amaddeo, Romano, Mammoliti. All:V. Carrozza

Marcatori: 14' e 20' Iannì, 20+1' R. Morello, 39' Praticò, 41' Colella

Vincenzo Laurendi.