CALCIO Prima Categoria, Bagnarese - Val Gallico 0-3

1 1 bgnvgl 23032024 Dopo due sconfitte consecutive, anche se contro due delle più forti del campionato, la Bagnarese vuole tornare alla vittoria tra le mura amiche del "Comunale". Prima occasione sulla testa di Pacheco, che dopo una sgroppata di Cotroneo con cross in mezzo, il numero 10 biancazzurro non riesce a indirizzare la sfera nel bersaglio grosso. Alla mezz'ora, Castaldo viene espulso per una mischia prima di una punizione.

La Bagnarese sembra tenere il campo nonostante l'inferiorità numerica, ma un errore di El Makni porta al rigore ed espulsione, la seconda di giornata. Primo tempo che si conclude beffardamente in svantaggio, con gli amaranto autori praticamente del nulla assoluto. Nella seconda frazione, Lancia fallisce il raddoppio, ma la squadra di casa non ci sta a fare la vittima sacrificale, nonostante la doppia inferiorità numerica, ci prova Tripodi ma è alto. La partita torna nervosa, probabilmente per la fatica e la frustrazione di giocare in 9, e anche Iannì saluta il campo per doppio giallo. Arriva, quasi inevitabile, il raddoppio, ancora di Lancia su assist di Gatto in contropiede. A 6' dal termine, arriva pure il gol di Gatto. Partita ormai priva di senso, che viene giocata solo per inerzia, e termina, quasi come un sollievo. La terza partita del "trittico terribile" termina anch'essa con una sconfitta, ancora più pesante perché la prossima partita non ci saranno ben tre squalificati.

Bagnarese: El Makni, Castaldo, Spoleti, Iannì, Tripodi (85' Foti), Ascrizzi (66' Barbaro), Cotroneo, Familiari, Zagari (45+3 Pietropaolo), Pacheco (73' Carbone), Marra (78' Romano). Val Gallico: Crupi, Casedonte (46' Calabrese), Iacono, Mallamaci (78' Falco), La Cava, Fulco (87' Facciolo), Caracciolo (66' D. Laganá), Carlini, M. Laganá (81' Arcidiaco), Lancia, Gatto. All: N. Cogliandro Arbitro: Pardeo di Reggio Calabria Espulsi: 31' Castaldo, 45+2 El Makni, 71' Iannì Marcatori: 45+4 rig., 78' Lancia, 84' Gatto

Vincenzo Laurendi