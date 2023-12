PALLAVOLO FEMMINILE UNDER 18 Olimpia Bagnara - Pallavolo Raffaele Battaglia

1 1 18oli-bat 07122023 Match casalingo al "Palloncino" per le ragazze dell'under 18 allenate oggi da Alessandro Versace contro la Pallavolo Raffaele Battaglia di Villa San Giovanni.

L'Olimpia inizia bene con due punti di Verduci e un ace di Brunetti per il 5-1. Lieve blackout con le neroverdi che si avvicinano grazie a G. Pizzimenti e Cafarelli, ma ci sono due punti di Brunetti, oltre al muro e battuta vincente di Careri. Resistono le villesi coi punti di G. Pizzimenti, Iannò, due punti, ace e muro di Di Carlo, ma Verduci e Careri vanno al segno, Brunetti fa ace e punto, muro di Caratozzolo e si va sul 24-20. Un errore in attacco del sestetto di mister Marsico regala il primo set alle biancazzurre.

Il secondo parziale inizia punto a punto, con Di Carlo e Mordà alla segno da una parte, Brunetti e Scibilia dall'altra. Quattro battute vincenti di fila di Careri, due punti di Verduci portano all'11-7, solo Cafarelli per le ospiti, le quali recuperano con due punti di G. Pizzimenti, mentre Verduci porta al 14-11. Vanno a segno G. Pizzimenti (3) ed A. Pizzimenti, oltre all'ace di Iannò per le villesi, Caratozzolo e Careri, due punti e due aces di Verduci e uno di Scibilia, stiamo 22-24. Un errore in attacco porterà al pareggio del computo dei set.

Il terzo set inizia malissimo con il 2-6 villese firmato G. Pizzimenti. Lento recupero con Brunetti, Verduci, De Leo e Sartiano, ma ancora G. Pizzimenti, Mordà e Cafarelli portano al 18-24. Chiude il set Di Carlo con un ace. Il quarto parziale comincia col 2-0 biancazzurro firmato da Brunetti in linea di battuta. Ace e punto di Mordà, punto di Iannò, ma le biancazzurrine vanno sul 14-6 grazie a due aces di Careri, tre punti di De Leo, un punto per Brunetti e Verduci. Ace di Scibilia, ace e punto di Brunetti, punto di Verduci e Careri: 24-10. La chiude De Leo con un attacco deciso, che porta al tie-break. Meglio le neroverdi che vanno sull'1-3 grazie a G. Pizzimenti. Le bagnaresi recuperano con l'ace di Careri, punti di Scibilia, Verduci e Brunetti, ma Di Carlo porta le villesi al cambio di campo sul 6-8. Due battute vincenti di Scibilia, punto di De Leo, per le ospiti Cafarelli e Iannò, siamo sul 12 pari. Alcuni errori portano al 14-13, ma Verduci la chiude con un attacco vincente.

Olimpia Bagnara - Pallavolo Raffaele Battaglia 3-2 (25-20, 22-25, 18-25, 25-11, 15-13)

Olimpia Bagnara: Brunetti, Careri, De Leo, Lombardo, Sartiano, Scibilia, Verduci, Caratozzolo, Germanò, Marta Tripodi, Martina Tripodi, Ocello, Minutolo. All: A. Versace

Pallavolo Raffaele Battaglia: Buda, Cafarelli, Calabrò, Di Carlo, Federico, Iannò, Mordà, A. Pizzimenti, G. Pizzimenti, Privitera. All: F. Marsico

Vincenzo Laurendi