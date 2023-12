Stagione conclusa egregiamente per l'ASD Team Bike Bagnara

Team Bike Bagnara Si è tenuta il 3 dicembre scorso a Gallina presso il ristorante pizzeria Windy Hill la cerimonia di premiazione dei campionati regionali strada, Mtb, Xc, cronometro e marathon, organizzati dell' Ente di Promozione Sportiva UISP. Nel corso della serata premiati anche i ciclisti dell' ASD Team Bike Bagnara.

<<Stagione agonistica conclusa egregiamente per gli atleti del nostro team>> ha commentato Tony Bottari, che ha ringraziato <<la Star Bus di Mimmo Soldano e CF Gioielli di Francesco Carrara>>. Tanti gli impegni in programma per l'anno prossimo con gli atleti del team attesi da gare in circuito, medio fondo ed Mtb.

Di seguito i risultati conseguiti dal Team Bike Bagnara

Campionato STRADA

al 1° posto D'EDMONDO Gregorio cat. elite sport; al 2° posto SINOPOLI Carmelo cat. master 7; al 3° posto COSTA Rosario cat. master 3.