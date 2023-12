Campionato Mondiale di Danza Aerea: 3 medaglie d’oro 2 medaglie d’argento ed una medaglia di bronzo per l’ Accademia di Danza di Scilla

L Accademia di Danza di ScillaNello scorso Weekend 1, 2 e 3 Dicembre 2023 a Bologna si è tenuto il Campionato Mondiale di Danza Aerea e l’ Accademia di Danza di Scilla ha conquistato 3 medaglie d’oro 2 medaglie d’argento ed una medaglia di bronzo. Record della competizione per l’ASD Queen of Dance l’unico Team che ha conquistato 6 medaglie su 8 disponibili, un grande successo ed una grande visibilità per la cittadina di Scilla che rilancia con lo sport il futuro del paese.

Hanno partecipato all'evento mondiale gli atleti della ASD QUEEN OF DANCE: Giorgia Pirrotta, Costanza Cugno, Graziana Minutolo, Grazia Carbone, Emanuela Delorenzo, Sofia Santoro, Francesca Siclari

LE ATLETE CHE HANNO CONQUISTATO LE MEDAGLIE:

Oro per Graziana Minutolomixedaerial art under 10 rising star

Oro coppia composta da Graziana Minutolo e Sofia Santoroaerialhoop double under 14 rising star

Argento per la coppia Costanza Cugno e Giorgia Pirrottaerialhoop double rookies under 18

Bronzo per Emanuela De Lorenzomixedaerial art under 14 rising star

Argento per Giorgia Pirrottamixedaerial art under 14 star

Oro per Costanza Cugnomixedaerial art under 18 rising star

Questo come sempre non è mai un arrivo per la ASD Queen of Dance la Presidente e Tecnico del Team Dott.ssa Immacolata Castellano ringrazia tutti i collaboratori per aver contribuito a questo successo e che questo è solo l’inizio di tanti altri successi, sempre insieme come una grande famiglia.