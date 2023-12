PALLAVOLO MASCHILE Coppa Sorrenti, l’Olimpia si prende il derby e la finale

1 1 191123 OlimpialuckCon tre vittorie su tre, anche se una al tie-break, l’0limpia approda alla finale di coppa Sergio Sorrenti, provando ad emulare l’impresa di 12 anni fa. In formazione altamente rimaneggiata con le assenze di Ciccone, Lopresti, Davide Pirrotta e con Corigliano e Attilio Pirrotta a mezzo servizio causa infortuni durante la settimana, l’Olimpia non sbaglia la partita che consente di staccare il biglietto per la finale. Seppur in trasferta e seppur affrontando la compagine palmese in un derby che è sempre stato “caldo” grandissima prova di maturità dei ragazzi di mister Versace che sbagliano poco e niente.

Vittoria mai stata in discussione con i primi due parziali in cui l’Olimpia ha sempre accumulato un vantaggio medio di 5/6 punti con un Santucci in grande spolvero. Nel terzo parziale parte fortissimo la formazione di casa, galvanizzata anche da un numeroso pubblico presente, ma il vantaggio di 5/0 viene annullato nel corso del set grazie, in particolare, agli ottimi Lo Bianco e Garoffolo, chiudendo il match coi seguenti parziali: 19-15, 20-25 14-25. L’Olimpia conquista così la finale di coppa territoriale che si disputerà a fine dicembre; la società ha già dato eventuale disponibilità al comitato territoriale per l’organizzazione della stessa.

Vincenzo Laurendi