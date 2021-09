Grande trionfo dei pulcini del Pro Bagnara alla “Gambarie Cup”

Pro Bagnara - Gambarie CupArriva il primo trofeo per i ragazzi allenati da Felice Cotroneo e Carmelo De Leo ritornati in campo dopo 18 mesi di chiusura delle attività a causa del Covid. Protagonisti di un’imperiosa cavalcata, i piccoli calciatori Bagnaresi hanno Trionfato alla Gambarie Cup categoria Pulcini 2011, disputato al Polo sportivo di Cucullaro nel Comune di Santo Stefano d’Aspromonte nei giorni 18 e 19 settembre. I pulcini si sono confrontati con realtà provenienti da tutta la provincia di ReggioCalabria tra le quali si annoverano la Reggina Calcio e la formazione del Gioiosa Marina affiliata con la Fiorentina di Commisso.

«Iniziamo una stagione che può dare tante soddisfazioni», dicono imister Cotroneo e DeLeo. Soddisfazioni che non si sono fatte attendere con 4 vittorie su 4 nella fase a gironi, e con le prestigiose affermazioni nei quarti contro la Reggio Academy per 5-0, in semifinale con il Gioiosa battuta 6-3 dopo una spettacolare rimonta dallo 0-3, e in finale contro la Reggina battuta 8-2.

Sugli scudi Francesco Karol Arena, autentico trascinatore della squadra composta da Lorenzo Minutolo, Rocco Colella, Cristian Barbera, Emanuel Caratozzolo, Alessandro Libro, Daniele Gattuso, e il portiere Elia Musumeci ultimo erede di una dinastia di calciatori, tra cui spiccano il padre Gianni ex calciatore professionista e lo zio Totò attaccante ed emblema del calcio regionale.

Si rilevano i complimenti dei numerosissimi addetti ai lavori presenti per la caratura e il gioco della squadra e per le individualità che sono emerse. Non ci poteva essere ripartenza migliore!!!

ASD Pro Bagnara