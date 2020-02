Da 0-2 a 2-3 al 92’! La Palmese perde col San Tommaso ed è a un passo dall’Eccellenza. Serie D persa l’ultima volta nel 1987-1988

Palmese - San Tommaso 2-3 PALMI (RC) - Pazza vittoria del San Tommaso che, con un finale al cardiopalma, battono la Palmese oramai alla deriva, e ritornano a sperare nella salvezza. Addio Serie D per la ultracentenaria Palmese. L’ultima volta che i neroverdi retrocessero fu nella lontanissima stagione 1987-1988.

Sfida infinita quella tra neroverdi e campani piena zeppa di emozioni tra due squadre in lotta per non retrocedere in questo discreto Girone I di Serie D. Eppure era partita bene la Palmese di mister Natale Iannì che al 25esimo era andata in vantaggio con Tiboni trovando il raddoppio al 32esimo con Santino Misale su calcio di rigore. Ma il San Tommaso con in panchina Eduardo Gargiulo al posto del dimissionario Stefano Liquidato, non si è dato per vinto così, al 42’, Sabatino accorcia le distanze.

La Palmese sembra gestire bene il vantaggio ma durante la ripresa i neroverdi crollano incredibilmente sotto i colpi di un San Tommaso determinato e coraggioso. Prima Colarusso fa 2-2, poi Moffa nei minuti di recupero, beffano la Palmese ed il pubblico del “Lopresti” che alla fine contesta, giustamente, tutto e tutti.

TABELLINO E CRONACA DEL MATCH

PALMESE - SAN TOMMASO: 2-3 RETI: 25' Tiboni (P), 32' Misale (P) su calcio di rigore, 42' Sabatino (ST), 84' Colarusso (ST), 93' Moffa (ST).



U.S. PALMESE 1912 (4-3-3): Barbieri, Occhiuto (34'st Germanò), Misale, Villa, Acosta, Maesano, Bonadio (26'st Verdirosi), Carbone, Tiboni (K),

Scopelliti (16'st Baccillieri), Giorgiò. A disposizione: Foti, Condemi, Battista, Tassi, Romagnino, Battaglia. Allenatore: Natale Iannì. A.C.D. SAN TOMMASO CALCIO 1978 (4-4-2): Landi, Savarise (8’st Colarusso), Mannone, Madonna (8’st Cucciniello), Castro, Pagano, Sabatino, Massaro (37’st Raiola), Stoia (8’st Moffa), Konate, Lambiase. A disposizione: Pone, Maddaluno, Simiosa, Rinaldi, Pecorella. Allenatore: Eduardo Gargiulo. ARBITRO: Alfredo Iannello della Sezione A.I.A. di Messina. ASSISTENTI: Joseph Russo della Sezione A.I.A. di Messina e Giuseppe Minutoli della Sezione A.I.A. di Messina. NOTE: pomeriggio soleggiato. Spettatori: 250 circa. Terreno di gioco in erbetta sintetica del “Lopresti” in ottime condizioni. Ammoniti: Bonadio (P), Landi (ST), Maesano (P). Angoli: 4 a 3 per la Palmese. Recupero:

2’pt e 5’st’.

Questi i risultati e la classifica della 24° giornata del Girone I del Campionato di Serie D:

ACR Messina - Cittanovese 2-0

Acireale - Roccella 3-2

Giugliano - FC Messina 1-0

Castrovillari - Marsala 2-2

Nola - Corigliano 4 -1

U.S. Palmese 1912 - San Tommaso 2-3

Palermo - Biancavilla 2-0

Savoia - Licata 4-0

Troina - Marina di Ragusa 1-0



Classifica: Palermo punti 60, Savoia 53, Giugliano 43, FC Messina e Acireale 42 (-4), Troina 40, Licata 38, Biancavilla 35, Nola e ACR Messina 33, Cittanovese 32, Castrovillari 29, Marina di Ragusa 24, Marsala 23, Corigliano Calabro 22, San Tommaso 20, Roccella 19, U.S. Palmese 11.

Sigfrido Parrello