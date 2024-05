A Palmi le “Giornate di aggiornamento medico: attualità ed opinioni correnti in medicina interna”

der Tre giornate intense a Palmi. Giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 al grand'hotel Stella Maris la tredicesima edizione delle giornate di aggiornamento medico: attualità ed opinioni correnti in medicina interna”. L'evento, organizzato dal provider Xenia di Francesca Mazza, ha come responsabile scientifico i dottori Francesco Nasso ed Elio Stellitano. Ben tredici sezioni di lavoro che avranno inizio dalle 8 del giovedì fino alle 18,30 del sabato. Dalla pneumologia alla geriatria, dall'oncologia all’emergenza-urgenza, dalle patologie cardiovascolari all'ematologia, alla miscellanea, alla cardiologia ed alla epatologia, reumatologia, diabetologia.

“La velocità crescente con cui si sviluppa la medicina moderna rende assai problematico l’aggiornamento nelle varie aree diagnostico-clinico-terapeutiche”, si legge nel razionale scientifico. In particolare il Dirigente Medico ospedaliero ed, ancor più, i Medici di Medicina Generale che spesso operano in solitudine, senza possibilità di quotidiani scambi d'informazioni con i colleghi, sono chiamati ad un impegno molto difficile. “Lo scopo di queste Giornate di Aggiornamento Medico è proprio quello di fornire ai Medici che operano tanto in Ospedale quanto sul Territorio, un aggiornamento su alcune delle problematiche di più frequente riscontro nella pratica clinica che negli ultimi hanno beneficiato dei maggiori contributi scientifici innovativi e di aggiornamento in termini diagnostici e terapeutici”, affermano i responsabili scientifici.

Tutto ciò viene fatto grazie all'insostituibile contributo di prestigiosi relatori che operano in quei specifici campi e che hanno competenze non solo teoriche, ma soprattutto pratiche. Saranno trattate le tematiche e gli argomenti di più frequente riscontro nella pratica clinica e tra questi le malattie respiratorie, quelle reumatiche, il diabete,l'ipertensione arteriosa l'angina pectoris, le dislipidemie, la trombosi venosa, le problematiche medico- legali e farmaco-economiche, la chirurgia cardiaca. Il congresso,dato l'elevato livello dei relatori, è aperto a tutti i medici ed infermieri.