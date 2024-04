“Festa dello Sport” organizzata dalla associazione Sbarre per sempre

Festa dello Sport - Sbarre per sempre Successo straordinario a Reggio Calabria nel quartiere Sbarre per la Festa dello Sport che ha coinvolto tutto il quartiere e tantissimi giovani. L’evento organizzato dall’Associazione Sbarre per Sempre ha registrato la presenza di oltre 500 persone, una domenica dedicata allo sport ed ai più piccoli che hanno avuto modo di divertirsi.

Il Consigliere Mario Cardia ed il Segretario provinciale della Lega Franco Recupero presenti all’iniziativa: “una domenica bellissima, complimenti davvero all’Associazione Sbarre per Sempre ed al suo Presidente Nino Bonforte, da anni punto di riferimento del quartiere. L’impegno encomiabile al servizio del territorio non può restare vano, le Istituzioni e chi le rappresenta hanno il dovere di sostenere le realtà positive come Sbarre Per Sempre. Come Lega continueremo a sostenere sempre chi si impegna ed ha a cuore le periferie e la valorizzazione delle stesse. Così in una nota il Segretario provinciale di Reggio Calabria Lega Salvini Premier Franco Recupero e il consigliere al Comune di Reggio Calabria Mario Cardia.