Al via la XIII Edizione della Partita della Solidarietà organizzata dall’A.GE.S.S. ODV

Locandina Partita della Solidarieta -Sabato 20 aprile p.v. alle ore 10,00 presso il campo sportivo di Bagnara si giocherà la XIII edizione della Partita della Solidarietà organizzata dall’Associazione A.GE.S.S. ODV. Appuntamento annuale che coinvolge i cittadini e in particolare le scuole, è, come afferma Silvana Ruggiero Presidente dell’A.GE.S.S., una occasione di socializzazione e di condivisione di questo grande valore che è la solidarietà. A giocare il triangolare saranno gli studenti dell’Istituto “E.Fermi” che, come ogni anno hanno sposato con entusiasmo l’evento agonistico-solidaristico.

Con il contributo donato per il biglietto si parteciperà anche all’estrazione di tre premi ed all’uopo la Ruggiero ringrazia chi ha messo a disposizione tali premi: la Gioielleria Saffioti e Carrara, il Ristorante De Angelis di Scilla e l’Hairtaylor di Daniele Dominici. Nel corso della partita si unirà altra solidarietà, infatti verrà consegnato al Sig. Palesandro, il contributo raccolto dai cittadini per acquistare il ciclo-trenino distrutto da un recente incendio.

Il ricavato della partita verrà devoluto alla creazione del centro ludico A.GE.S.S. per disabili ed al restauro del quadro “La Giuditta” che si trova presso la Chiesa Maria SS del Rosario. L’instancabile presidente dell’A.GE.S.S., Silvana Ruggiero, pasionaria del mondo del sociale e che ogni anno devolve il ricavato a lodevoli fini benefici, quest’anno ci tiene in modo particolare perché vuole realizzare l’apertura di un centro ludico per disabili, viste le numerose richieste delle famiglie e dei disabili stessi.

La Ruggiero ringrazia l’Amministrazione comunale per il patrocinio gratuito, la CRI-Comitato di Bagnara Calabra che come ogni anno saranno presenti, la Comandante, Dott.ssa Lopes, del Corpo Polizia Municipale per aver accolto la richiesta di sorveglianza dell’ordine pubblico, i Dirigenti scolastici Dott. Latella dell’Istituto Comprensivo “U. Foscolo” e la Dott.ssa Ramondino dell’Istituto “E. Fermi” per aver permesso la partecipazione dei discenti.

Appuntamento dunque il 20 aprile alle ore 10,00 presso il campo sportivo di Bagnara per una bella giornata di solidarietà!

