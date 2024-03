La Carovana della Prevenzione arriva a Bagnara: mammografie ed ecografie gratuite per le donne

Carovana della Prevenzione - La Carovana della prevenzione, programma nazionale intinerante di promozione della salute femminile, farà tappa a Bagnara il 7 aprile, grazie alla collaborazione tra l'assessorato alle Politiche sociali e sanitarie, la comandante della Polizia Locale Rosalinda Lopes e il Comitato Croce Rossa di Bagnara.

L'iniziativa è rivolta alle donne non inserite nelle liste di screening della regione Calabria. Per sottoporsi ai controlli è necessaria la prenotazione, al numero di telefono 366.3888493 (dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19) fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le mammografie sono riservate alle donne dai 40 ai 49 anni e dai 74 in su. Devono essere passati alemno dodici mesi dall'ultimo esame mammografico. Le donne non devono allattare nè sospettare o essere in stato di gravidanza. Le ecografie mammarie sono risevate alle donne tra i 25 anni ai 39 anni. <<Con le sue unità mobili dotate delle più moderne tecnologie diagnostiche - spiega Angela Randazzo, assessore alle Politiche sociali del Comune di Bagnara Calabra - e un team di professionisti, questa iniziativa sta cambiando la vita di migliaia di donne in tutta Italia. La carovana della prevenzione è il simbolo di speranza, solidarietà e impegno per la salute femminile>>. (t.f.)