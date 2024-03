Quando impegno sociale e solidarietà possono fare la differenza

mcMedical Center Group, clinica odontoiatrica impegnata nella promozione della salute dentale e del benessere, ha iniziato una collaborazione con la Caritas Diocesana e il Banco Farmaceutico per offrire trattamenti odontoiatrici gratuiti a famiglie e individui in condizioni di vulnerabilità.

"Credo sia nostro dovere – dichiara il dottor Demetrio Plutino, direttore del Centro – sostenere chi si trova in una situazione di disagio, soprattutto quando riguarda la salute e nello specifico quella dentale. Questa iniziativa, il fornire cure dentali essenziali a coloro che non avrebbero la possibilità di beneficiarne, rappresenta per me, i miei figli, i nostri specialisti e collaboratori, un impegno che riteniamo doveroso nei confronti della comunità. Collaborare con Caritas Diocesana e Banco Farmaceutico ci consente di estendere il nostro impegno sociale e di lavorare insieme per garantire che nessuno venga lasciato indietro quando si tratta di salute”.

“Due volte al mese – prosegue il dottor François Plutino, chirurgo maxillo facciale che segue personalmente i pazienti – ci occupiamo delle persone segnalate dalla Caritas Diocesana che, accompagnate dai volontari del Banco Farmaceutico, ricevono trattamenti curativi e visite di controllo pre e post-intervento. Già diversi pazienti hanno usufruito delle cure necessarie, a dimostrazione di come l’impegno e la collaborazione per una giusta causa possono cambiare in meglio la vita delle persone”.

“Il nostro – conclude il dottor Demetrio Plutino –è solo un piccolo gesto a favore di chi si trova in difficoltàma spesso sono proprio i piccoli gesti, e di questo sono profondamente convinto,a fare una grande differenza.”