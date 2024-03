Giacomo Labate è il nuovo Delegato per la Regione Calabria dall'Istituto Nazionale Azzurro

Giacomo Labate Nell'ambito di un'importante riorganizzazione istituzionale, l'Istituto Nazionale Azzurro, istituto umanitaria di ispirazione cattolica, ha annunciato la nomina del Dott. Giacomo Labate come Delegato della Regione Calabria. Il Decreto di Nomina, firmato dal Fondatore e Presidente Cav. Dott. Lorenzo Festicini, sottolinea non solo l'importanza dell'incarico, ma anche la fiducia e il riconoscimento delle qualità morali e umane straordinarie del Dott. Labate.

Giacomo Labate è un individuo che si distingue per la sua integrità morale e le sue qualità umane. La sua profonda empatia e sensibilità verso le esigenze degli altri lo rendono un punto di riferimento compassionevole e attento, capace di comprendere e affrontare le sfide programmate dell’I.N.A. con attenzione e dedizione. La nomina di Labate si preannuncia come un passo fondamentale verso la promozione del benessere e dello sviluppo nella regione Calabria dove l’Istituto Nazionale Azzurro è molto attivo, sottolineando l'importanza del servizio e dell'impegno sociale in un contesto in cui tali valori sono più che mai necessari.