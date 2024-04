BAGNARA Annullato il concerto di Daniele De Martino, il Comune: "Prevedibile consistente affluenza di pubblico, mancano le condizioni di sicurezza"

Daniele De Martino Il concerto si sarebbe dvuto tenere il primo maggio prossimo

Il Comune di Bagnara Calabra, nella persona del sindaco Adone Pistolesi, ha deciso di annullare il concerto del cantante neomelodico Daniele De Martino che avrebbe dovuto esibirsi il primo maggio prossimo nella cittadina della Costa Viola. Nella missiva inviata al Dott. Vincenzo Calabrò, Responsabile affari generali e demografici del comune di Bagnara Calabra, e per conoscenza all'assessore allo sviluppo economico, ambiente, politiche giovanili e sport Dott. Paolo Gramuglia, si fa riferimento ad alcune osservazioni formulate dal Comandate della Polizia Locale in merito alla sussistenza delle condizioni per lo svolgimento in sicurezza dell'evento che <<allo stato attuale - scrive la Dott.ssa Rosalinda Lopes - non potrebbero essere garantite, tenuto conto della previdibile consistente affluenza di pubblico>>.

Nonostante quindi l'approvazione in Giunta, il 19 marzo scorso del concerto di Daniele De Martino, che avrebbe dovuto svolgersi in concomitanza con "Il Festival del Pescespada", previsto sempre il primo maggio in Piazza Rosario Villari, e l'arrivo a Bagnara dei "Treni del Gusto", il Sindaco ha chiesto al Dott. Calabrò <<di voler sospendere ogni determinazione amministrativa conseguente all'atto di indirizzo formulato dalla Giunta, attesa la necessità di assicurare prioritariamente le esigenze di sicurezza dei luoghi e delle persone che saranno presenti a Bagnara il primo maggio per partecipare alle altre e diverse attività programmate per tale data>>.

