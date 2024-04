Elezioni europee, esercizio del diritto di voto per gli studenti fuori sede

voto parlamento europeo

In occasione delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia che si terranno l’8 e il 9 giugno 2024, gli elettori che per motivi di studio si trovino in un Comune di una regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni possono esercitare il diritto di voto “fuori sede”.