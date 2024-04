Lavori strada "Croce", la Bagnara che VogliAmo": "Adesso state esagerando. Basta!"

La Bagnara che Vogliamo - Gruppo ConsiliareBAGNARA CALABRA - È ora di finirla con la devastazione del patrimonio storico ed ambientale della nostra bella cittadina! La recente rimozione dei gradini in pietra della storica strada della croce che da Porelli porta a Marinella è l'ultima delle sciagurate scelte dell'amministrazione Comunale a guida Pistolesi.

Nessun assessore o consigliere della maggioranza ha avuto un sussulto nel vedere che un pezzo di storia sia stata cancellata in men che non si dica? O il dissenso deve essere ingoiato come un rospo? Abbiamo visto di tutto in questi due anni: strade pubbliche chiuse, sradicamento di alberi ultradecennali, illuminazione “modello stadio” dello storico ponte di Caravilla a cui fa da contraltare la torre di Ruggiero da mesi completamente al buio. Scelte figlie del peggiore cambiamento politico degli ultimi decenni e tratto distintivo dell' attuale maggioranza.

Siamo difronte ad una rincorsa esagerata dietro al consenso, a discapito del bene comune, attraverso logiche spartitorie e ad personam. Se nessuno in seno alla maggioranza ha il coraggio di dire basta ve lo diciamo noi. Non dimenticate che rappresentiamo la quasi metà dei cittadini Bagnaresi che ora sono stanchi di subire angherie di un amministrazione incompetente e che giorno dopo giorno sta mettendo il paese in ginocchio. E non sarà la moderna comunicazione che corre alla velocità del suono o selfie di ogni genere a salvare il paese dal decadimento culturale storico e paesaggistico.

Il gruppo consiliare - La Bagnara Che VogliAmo