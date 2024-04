BAGNARA CALABRA Discarica "La Zingara", istituito un tavolo tecnico

foto di gruppo - tavolo tecnico comune bagnara Si è tenuta nella sala consiliare la seduta del consiglio comunale aperto per l'istituzione di un tavolo tecnico permanente sulla discarica di località "La Zingara" già oggetto di sequestro e successivamente dissequestrata. Numerosi sono stati gli esposti e le manifestazioni spontanee in merito alle problematica della bonifica della vecchia discarica.

Hanno preso parte all'istituzione del tavolo tecnico permanente i sindaci Adone Pistolesi, Vincenzo Oliverio, Giuseppe Ranuccio, Pietro Violi. Presenti anche i vice sindaci di Sinopoli, Giuseppe Leonello, e di San Procopio, Antonio Salvatore Carone, e Gianluca Maisano portavoce delle associazioni. <<Nel 2019 abbiamo proposto la problematica con una mozione, esprimendo dissenso per la discarica "La Zingara" - ha spiegato il sindaco Pistolesi - quest'incontro è un momento importante perchè motivo di crescita e unione>>. Sulla costituzione del tavolo tecnico permanente ha relazionato l'assessore Paolo Gramuglia: <<La nostra amministrazione ha espresso voto contrario per la riapertura della discarica, ancora non è stata bonificata la vecchia e si pensa ad prirne una nuova. Il nostro obiettivo è quello di proteggere e tutelare il territorio e trovare una soluzione per i rifiuti>>.

Sulla questione è poi intervenuto il consigliere Cardona, il quale ha richiamato l'attenzione sul trasporto dei rifiuti e dei disagi per le frazioni, in particolare per Pomarelli. Per il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, da sempre contrario alla discarica realizzata oltre vent'anni fa, non bisogna abbassare la guardia ed è necessario fare attenzione alla sorgente Vina. <<La discarica è dannosa - ha detto il sindaco di Sant'Eufemia d'Aspromonte, Pietro Violi, - la nostra agricoltura è coinvolta, l'area è a rischio inquinamento, per cui la discarica non si deve fare>> (t.f)