Campo Calabro, Ponte sullo stretto: Messineo e Richichi chiedono chiarezza all’amministrazione

Rocco Messineo e Giovanni RichichiRichiesta di Informazioni sui Sviluppi del Progetto del Ponte sullo Stretto di Messina

Nel cuore delle questioni che riguardano lo sviluppo e il futuro anche della comunità di Campo Calabro, si staglia l'importante tematica del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Tuttavia, mentre questa idea ambiziosa continua a solleticare l'immaginario collettivo con le sue potenzialità di trasformazione economica e infrastrutturale, alcune voci chiave sono rimaste sorprendentemente silenti: i Consiglieri Comunali. In una nota ufficiale indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale del Comune di Campo Calabro, i Consiglieri Comunali Rocco Messineo e Giovanni Richichi hanno sollevato un sollecito urgente riguardo alla mancanza di comunicazioni e interlocuzioni da parte dell'amministrazione locale sulla questione del Ponte sullo Stretto.

Dati in mano, risulta che finora nessuna comunicazione o documento sia stato trasmesso ai Consiglieri in merito alle decisioni od agli sviluppi emersi dopo la discussione tenuta nel Consiglio Comunale aperto del 26 gennaio 2024. In un momento in cui la responsabilità dei rappresentanti locali è cruciale per la promozione di una visione comune e la sinergia totale nell'affrontare tematiche di primaria importanza per il futuro della città, i Consiglieri Messineo e Richichi ribadiscono l'importanza di essere adeguatamente informati per poter partecipare in modo costruttivo alle decisioni.

In particolare, essi sottolineano la necessità di creare un Comitato Tecnico-Scientifico per trattare il progetto del Ponte sullo Stretto, come espresso in sede di consiglio comunale e poi nella loro formale richiesta protocollata con il numero 1704 del 6 febbraio 2024. Il loro appello è chiaro: chiedono all'Amministrazione Comunale di informarli tempestivamente circa le intenzioni e gli sviluppi relativi alla tematica del Ponte sullo Stretto. Questo richiamo alla partecipazione riflette una consapevolezza del ruolo fondamentale che il coinvolgimento dei cittadini e dei loro rappresentanti ha nella governance di questioni così cruciali per il destino di Campo Calabro.

Si auspica, dunque, che questa richiesta venga accolta con la dovuta attenzione e che si instauri un dialogo aperto e costruttivo tra l'amministrazione locale e i Consiglieri Comunali, nell'interesse del progresso e della prosperità della comunità di Campo Calabro.