BAGNARA CALABRA Emergenza cinghiali, Giannetta: "mio impegno a fianco di aziende agricole e cacciatori"

Domenico Giannetta - Consigliere Regionale Forza ItaliaAll'incontro che si è tenuto a Bagnara sull'emergenza cinghiali è intervenuto anche il consigliere regionale Domenico Giannetta, ricordando che il consiglio regionale ha approvato all'unanimità una sua mozione sulla questione dell'emergenza suina.

<<Un tema delicato, complesso e impegnativo - ha evidenziato Giannetta - che é sul tavolo delle priorità di questo governo regionale. La Regione, ha infatti intensificato i corsi per selecontrollori e bioregolatori, ed ha una costante interlocuzione con il commissario nazionale PSA Caputo per attivare il declassamento di alcune zone per poter consentire la caccia. Inoltre é stata l’unica Regione ad aver concesso la braccata fino al 31 Marzo 2024>>. L'invasione dei cinghiali sta causando danni inestimabili nelle terre della Costa Viola e in particolare a Bagnara, e l'On. Giannetta si è detto disponibile ad aiutare e sostenere il ruolo sociale dei cacciatori, fondamentali sentinelle del territorio, e delle aziende agricole. <<Il mio contributo vuole essere nel segno della coesione e della sinergia interistituzinale per puntare decisamente sulla collaborazione tra comuni, ATC e Regione per creare aree di stoccaggio negli ex mattatoi, come sperimentato nell’ATC di Crotone KR1. Infine - ha concluso - posto che la Regione é già intervenuta con un DCA sulla valorizzazione della carne, resta da parte mia l’impegno a una riflessione sulle possibilità tecnica e giuridica di proporre nuove norme regionali per adeguare il quadro legislativo di riferimento ai fabbisogni emersi>>.

Red