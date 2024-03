BAGNARA CALABRA Emergenza Cinghiali, Fedele chiede tavolo permanente di confronto

Rocco Fedele - Consigliere comunale Bagnara Calabra L'iniziativa promossa dalla Cooperativa Agricola "Terre della Costa Viola" sull'emergenza cinghiali alla quale ho preso parte ha rappresentato il punto di partenza per una più ampia riflessione sulla necessità di trovare delle soluzioni adeguate rispetto ad un'emergenza, quella dei Cinghiali, che sta mettendo in ginocchio un'intera categoria come quella degli agricoltori.

Il nostro territorio agricolo - con particolare riferimento alla produzione vitivinicola - già di per sé in stato di abbandono, con la perdita negli ultimi tre decenni di diversi ettari di vigneto - rischia gravi danni dal punto di vista anche strutturale rispetto a ciò che è stato dichiarato "Patrimonio dell'umanità": i nostri muretti a secco. Sin da subito mi impegnerò, nella qualità di consigliere comunale, a redigere una mozione da sottoporre alla discussione del Consiglio comunale e sulla quale sono sicuro riusciremo tutti a garantire uno sforzo collettivo, tale da aprire un tavolo permanente di confronto con le associazioni di categoria e gli enti sovracomunali, necessario a dare voce ad un settore della nostra economia troppo spesso bistrattato nonostante la sua "eroicità". Colgo l'occasione per ringraziare tutti i presenti e coloro i quali, attraverso i loro interventi, hanno offerto il proprio contributo di idee. Un grazie particolare all'onorevole Domenico Giannetta che si farà portavoce presso il governo regionale calabrese delle criticità emerse nel corso del dibattito, proseguendo nel suo impegno sulle misure per il contenimento dell'emergenza.

Così in una nota stampa il consigliere comunale Rocco Fedele.