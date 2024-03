Raccolta rifiuti: Avviso del Comune di Bagnara Calabra

raccolta rifiuti

Vista la precedente nota del 26 Gennaio 2024, con la quale si comunicava che “a partire da Sabato 2 Marzo 2024 la raccolta della frazione di rifiuto indifferenziato sarà effettuata ogni 15 giorni sempre nella giornata di sabato come previsto da calendario” e la nota successiva del 20 Febbraio 2024, con la quale si ricordava la precedente e si dava indicazione di come sarebbe mutato il sistema di raccolta dei rifiuti, si allega di seguito un calendario giornaliero per tutto il mese di Marzo 2024.

Si ricorda che tale avviso è valido su tutto il territorio comunale e che pertanto anche a Pellegrina e Ceramida il giorno di raccolta della frazione di rifiuto indifferenziato sarà il Sabato. Certi della vostra collaborazione restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

L’Amministrazione Comunale

L’Assessore all’Ambiente Dott. Paolo Gramuglia

Ci riserviamo nelle prossime settimane di convocare i commercianti per valutare insieme gli effetti di questo cambiamento ed eventuali modifiche per migliorare ulteriormente il servizio. ———————————————————————