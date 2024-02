Contenzioso, "La Bagnara che VogliAmo": "inflitto nuovo colpo all'Amministrazione Pistolesi"

La BagnaracheVogliAmo - Logo Dopo tre sconfitte battezzate dal TAR, adesso è il turno del tribunale ordinario di Reggio Calabria ad infliggere un nuovo colpo all' amministrazione Pistolesi. Al Comune di Bagnara Calabra è stato notificato anche un Decreto Ingiuntivo per mancati pagamenti alla Conversion & Lighting S.p.A. titolare della gestione degli impianti di illuminazione pubblica.

L’ente risulta insolvente, dunque, e non c’è da stare tranquilli specie se le somme da pagare si aggirano attorno al milione di euro. Un'amministrazione che ha fatto finta di nulla, rispetto ai solleciti ricevuti, fino a ricevere una ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva. E per di più, da cattivi pagatori si oppongono al decreto ingiuntivo cosicché si andranno a pagare, oltre a sorte capitale ed interessi maturati, ulteriori spese legali. Contenzioso su contenzioso: a memoria nessuno aveva fatto peggio. E su questo si che c'è stato il cambiamento, ovviamente in peggio, perché si pregiudica e di molto lo stato di salute economico e finanziario dell' Ente. Ventilare il dissesto non è da considerarsi un ipotesi tutt' altro che remota. Ma con questa amministrazione lo spettro del baratro economico è dietro l’angolo.