Nesci (Fdi) su accordo di Coesione in Calabria: "Adesso viaggi spedita verso il percorso di riforme che serve a darle slancio e competitività"

Nesci Accordo di Coesione"La Calabria è la prima regione del Sud a siglare l'accordo di coesione: adesso viaggi spedita verso il percorso di riforme che serve a darle slancio e competitività". Con queste parole l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Denis Nesci esprime soddisfazione per la firma dell’Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 in Calabria.

"Il Governo di Giorgia Meloni - sottolinea Nesci - dimostra ancora una volta un'attenzione particolare per la nostra regione, la quale, è chiamata a grandi sfide per guardare al futuro con maggiore consapevolezza. Oltre 2 miliardi per consolidare asset di sviluppo indispensabili per la Calabria". "Ringrazio il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro Fitto per la loro presenza, che non rappresenta solo una formalità di rito, ma una testimonianza concreta del fatto che, finalmente, dopo tanti anni, possiamo contare su un Governo amico della Calabria" - conclude Nesci.