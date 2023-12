Lavori pubblici, "La Bagnara che VogliAmo": "rischio concreto di perdere i finanziamenti e subire un gigantesco contenzioso"

La BagnaracheVogliAmo - LogoBAGNARA CALABRA - Com'è possibile chiedere al Civico consesso di ratificare variazioni di bilancio e somme urgenze per lavori pubblici e l'assessore al ramo, l' architetto Demetrio (per altro componente “ tecnico “), non sia presente nella seduta di Consiglio?

A proposito di lavori pubblici: avete notizie del famoso “Libro dei sogni”, così come definito in campagna elettorale? Vorremmo sapere e con noi i nostri concittadini, al netto delle solite tiritere di natura tecnica e procedurale di cui ci state riempiendo le tasche da diciotto mesi; il porto, la scuola Morello, il campo sportivo, il palazzetto dello sport - l' auditorium ed il resto delle opere pubbliche,che fine hanno fatto? Perché un semplice “menomale” non basta per garantire al paese un opportunità unica ed irripetibile per via della presenza di investimenti per oltre 40 milioni di euro. Abbiamo accertato che di nuovi finanziamenti non siete riusciti ad intercettarli. E non perché non ce ne siano, ma perché non siete stati capaci di farlo. Vedi finanziamento per nuovi parcheggi per efficientamento energetico e messa in sicurezza.

Il Sindaco e il suo assessore al ramo si stanno assumendo di fronte al paese una grande responsabilità visti i notevoli ritardi sulla conclusione dei lavori, come prescritto nelle relative convenzioni. Tutto tace e tutto va bene. Ma si dai, siamo sulla buona strada quella di… perdere i finanziamenti e subire un gigantesco contenzioso.

Il Gruppo Consiliare - La Bagnara Che VogliAmo