"La Bagnara che VogliAmo": "l' Amministrazione delle tasse chiede ancora soldi per avere i rubinetti in casa vuoti e strade piene di buche"

Gruppo - La Bagnara che VogliamoIl consiglio comunale di ieri ha sancito, tramite l'approvazione di un ulteriore variazione di bilancio, un nuovo incremento dei capitoli riguardanti la manutenzione della rete idrica e delle strade. La maggioranza ha dovuto, pertanto, mettere delle pezze agli enormi danni da loro stessi causati, frutto di scelte sciagurate.

Si è perso il conto oramai delle variazioni apportate al bilancio. I lavori in questione sembrano a tempo indeterminato e gli interventi sostenuti, oltre a non essere risolutivi, impegnano grosse somme di denaro. Anche oggi, 2 Dicembre, già dalle ore 13 di acqua nelle abitazioni neanche a parlarne e le strade sono a dir poco dissestate. Nell'anno del record di impiego di spesa pubblica per il comune di Bagnara ci viene spontaneo chiedere ai cittadini: Avete notato dei miglioramenti nei servizi per i quali pagate le tasse più alte d'Italia? Ogni giorno che passa sempre peggio.

Il Gruppo Consiliare - La Bagnara che VogliAmo