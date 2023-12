Campo Calabro, Primavera Campese programma Campagne di Screening gratuiti per la comunità

chiesa campoSi parte con Visite Audiometriche Gratuite il 2 Dicembre

L'associazione sociopolitica e culturale "Primavera Campese" ha annunciato con entusiasmo il lancio della sua nuova iniziativa: una campagna di screening gratuiti dedicata alla salute e alla prevenzione per tutti i cittadini di Campo Calabro. In collaborazione con lo studio medico SENTIRCI e il Dott. Caridi, l'associazione inaugurerà questa serie di servizi con una giornata dedicata alle visite audiometriche completamente gratuite, fissata per il 2 dicembre. Le visite si terranno dalle ore 15:00 presso l'Auditorium Sant'Antonio in Piazza Giovanni Paolo II (Piazza Chiesa), nel cuore della comunità.

I rappresentanti di Primavera Campese sottolineano che questa iniziativa rappresenta solo l'inizio di una serie di campagne di screening pianificate per i prossimi mesi. L'associazione si impegna a offrire servizi gratuiti in vari settori, tra cui visite dermatologiche, oculistiche, odontoiatriche, prevenzione del diabete con misurazione della glicemia, esami audiometrici, controllo della pressione arteriosa e spirometria.

L'evento del 2 dicembre offre un'opportunità unica per i cittadini di Campo Calabro di sottoporsi a una valutazione approfondita dell'udito, senza alcun costo. La prenotazione è necessaria, e si invita la comunità a partecipare numerosa per prendersi cura della propria salute e beneficiare dei servizi professionali forniti da personale qualificato.

Il gruppo di Primavera Campese esprime la volontà dell'associazione di contribuire attivamente al benessere della comunità, sottolineando l'importanza della prevenzione per promuovere uno stile di vita sano. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare numerosi a questa giornata inaugurale, cogliendo l'opportunità di monitorare la propria salute in modo regolare.

L'associazione desidera ringraziare anticipatamente lo studio medico SENTIRCI, il Dott. Caridi e tutti i professionisti coinvolti per la loro collaborazione nell'offrire servizi sanitari di qualità alla comunità di Campo Calabro.

I portavoce dell'associazione lanciano un appello a tutta la cittadinanza, invitandola a contattare l'associazione Primavera Campese attraverso i canali ufficiali per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla campagna di screening gratuiti.