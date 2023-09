BAGNARA CALABRA Proposta su "Bilancio Sociale", Fratelli d'Italia: "ci aspettavamo venisse recepita, ma a tutt'oggi nessuna sensibilità da parte degli amministratori"

Fratelli dItalia Bagnara CalabraFacendo seguito alla nostra precedente richiesta del 06 settembre u.s. riguardante il “Bilancio Sociale”, ci aspettavamo che venisse recepita ed accordata, ma la sensibilità per quanto richiesto, a tutt’oggi non c’è stata. Le corrette interpretazioni delle leggi ed il rispetto verso i Cittadini, impongono un atteggiamento e una etica comportamentale giusta e legale per la tutela dei diritti di tutti e quindi trasparenza e rendiconto della vita amministrativa.

Principi, questi, che al momento non fanno parte del vostro modo di amministrare. E’ immorale che gli obblighi legislativi non vengano attuati, palesandosi quindi un inadempimento agli obblighi espressamente sanciti. Non vorremmo utilizzare termini pesanti, anche perché non è il nostro stile, ma vi diciamo semplicemente che la coerenza, la trasparenza ed il rispetto delle leggi che manifestate solo a parole e delle quali ne avete fatto slogan durante la campagna elettorale, di fatto non vi appartengono.

Non è nostro pensiero considerare che il vostro rifiuto sia da attribuire alla scarsa considerazione nei confronti dei Cittadini, ma questo vostro modo di agire ce lo fa credere. Vogliamo rammentarvi che il popolo è sovrano, e che la trasparenza e la legalità vanno esercitate. Rimaniamo con la speranza di un vostro ripensamento nel modo di agire, improntato in un giusto e corretto comportamento nella conduzione delle relazioni con tutta la popolazione.

Con il dovuto rispetto - Fratelli d’Italia Circolo di Bagnara Calabra