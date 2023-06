BAGNARA CALABRA Presentato il libro di Nicola Irto, "Un Sud diverso e migliore"

Foto Presentazione libro Nicola IrtoConfronto a più voci presso la sala consiliare del Comune di Bagnara Calabra in occasione della presentazione del libro "Un Sud diverso e migliore" del Senatore del Partito Democratico Nicola Irto, avvenuta sabato 27 Maggio presso l'aula delle adunanze comunali di Palazzo San Nicola.

Una circostanza propizia per parlare del Sud, della Calabria e delle misure da adottare per uscire dai ritardi accumulati nel corso degli anni. All' evento, presenziato dal Sindaco Adone Pistolesi, hanno interloquito con l'autore, l' Assessore Paolo Gramuglia e l' Avvocato Gianluca Maisano, Coordinatore dell' Associazione "Cittadinanza Attiva" Pellegrina. A moderare l'incontro Nina Velardo. Un libro, quello di Irto, che riapre il dibattito sull'eterna "Questione meridionale" e sulle prospettive di rilancio del Sud e della nostra regione in particolare. Un libro che offre una visione di fiducia e di speranza, una proposta non solo politica, ma anche culturale che la comunità calabrese può prendere come spunto. Quella comunità intesa in particolare come classe dirigente, ma un messaggio più generale per una Calabria che adesso deve reagire per riscattarsi dal suo stesso passato e dalla storica posizione marginale in cui si trova ancora oggi. Tanti i temi trattati durante la presentazione del saggio: dalla storia della nostra terra alle possibilità che la stessa ha avuto, che non sono state sfruttate e non hanno portato benefici evidenziando così il valore del libro che intuisce come questi, non siano soltanto problemi che si riversano sulla Calabria ma sull' intero Sud della penisola, ricalcando come la riforma per l' autonomia differenziata sia per l' autore solo una mossa volta " alla mortificazione dell' Unità d' Italia". Dall' autore, poi, un appello anche al coinvolgimento degli intellettuali calabresi che possono essere d'aiuto per cambiare le sorti della regione e creare un "Nuovo Meridionalismo". Infine, su sollecitazione del Sindaco Adone Pistolesi, il Senatore PD ha garantito l' impegno per risanare i danni e i disagi che riguardano la "Strada Provinciale per Solano - Solano Inf.- Solano Sup- SS 183" e delle problematiche relative alla riapertura della discarica di contrada " La Zingara" di Melicuccà, come segnalato dall' Avv. Maisano.

Redazione