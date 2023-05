I Democrat bagnaresi incontrano il Senatore Nicola Irto

Nicola Irto Sabato pomeriggio, prima della presentazione del suo libro “Un Sud diverso e migliore”, il Senatore nonchè Segretario Regionale del PD Nicola Irto, si è intrattenuto con i rappresentanti del Circolo di Bagnara, i consiglieri comunali del PD e altri iscritti, per ascoltare le nostre riflessioni, ma soprattutto per dare alcuni input a proposito del rafforzamento e della crescita del Partito a Bagnara.

Quando si è trattato di decidere da che parte stare in occasione delle elezioni comunali, Nicola Irto, nella sua veste di Segretario Regionale non ha avuto dubbi e oggi condivide con noi la soddisfazione per il lavoro fin’ora svolto dai nostri rappresentanti in seno all’amministrazione comunale. Ecco perchè ha dato la sua ampia disponibilità a supportare ogni nostra iniziativa tesa a rafforzare il ruolo del PD nel governo del paese, ma soprattutto per continuare il percorso di rinascita già avviato dall’attuale Segreteria Triulcio. Oggi il PD locale si può vantare di poter contare sul valore di molti giovani iscritti e non, sulla capacità di quelli già impegnati nell’amministrazione Pistolesi, sull’esperienza e la competenza di vecchi iscritti e simpatizzanti. Dal suo osservatorio, il Senatore Irto ci ha rassicurati che piccole e grandi divergenze dentro i Circoli locali riflettono quel processo di assestamento che il Partito Nazionale sta inseguendo dopo l’insediamento della Segretaria Elly Schlein. Da parte nostra abbiamo ribadito l’apertura ad accogliere tutti i contributi di pensiero, purchè siano leali, coerenti e in linea con il Partito nazionale e locale.

Da Franco Triulcio - Segretario PD Bagnara - Riceviamo e pubblichiamo