BAGNARA CALABRA Taglio alberi in Via San Pietro e Via Garibaldi: la "Bagnara che VgliAmo" interroga il Sindaco

Alberi TagliatiIl gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo" a firma del capogruppo Mario Romeo, e dei consiglieri comunali Vincenzo Bagnato, Virginia Parisi, Domenica Randazzo, e Michelangelo Spoleti, scrive al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, al Corpo dei Vigili Urbani, al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, per sapere quali sono state le cause che hanno portato al taglio degli alberi in alcune vie del paese.

Nell'interrogazione il gruppo consiliare scrive che <<numerosi passanti, nonché alcuni abitanti di Via San Pietro e Via Garibaldi, hanno segnalato il taglio radente al suolo di alcuni alberi ultradecennali di tipo Oleandro, specie arbustiva molto diffusa nelle regioni meridionali, in un periodo non consono ad una possibile potatura, considerato che il periodo propizio alla potatura è quello della post fioritura, quindi dal tardo settembre fino al mese di marzo. Tra l'altro le piante in questione fornivano giovamento visivo, nonché decoro alle vie del paese>>.

I consiglieri comunali di opposizione chiedono che all'interrogazione venga fornita apposita ed urgente risposta per iscritto.