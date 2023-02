Gelardi (Lega), “Ringrazio l’ex Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Calabria Mauro Dolce per la disponibilità e professionalità dimostrata”

Gelardi Promuovendo una sinergia istituzionale si è riusciti a sfruttare fondi che altrimenti sarebbero rimasti inutilizzati. Appena insediato nel mandato di Consigliere regionale infatti mi sono reso conto che i fondi per la realizzazione dell’opera erano a forte rischio disimpegno

Voglio ringraziare l’ormai ex Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Calabria Mauro Dolce per la disponibilità e professionalità dimostrata in questi mesi di lavoro. In particolare lo ringrazio per l’attenzione verso i lavori di ammodernamento relativi alla sp2 (ex ss 112) nel tratto che va da Sant’Eufemia d’Aspromonte al bivio di Solano. Promuovendo una sinergia istituzionale si è riusciti a sfruttare fondi che altrimenti sarebbero rimasti inutilizzati. Appena insediato nel mandato di Consigliere regionale infatti mi sono reso conto che i fondi per la realizzazione dell’opera erano a forte rischio disimpegno per l’imminente scadenza prevista per il 31.12.2022, data entro la quale bisognava necessariamente completare l’obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell’opera. Sin da subito siamo intervenuti per l’affidamento dei servizi di progettazione, affidati il 16.03.2022. Successivamente, di concerto con i competenti uffici della Regione (in particolare l’ingegner Iritano e il suo staff) e i progettisti, si è redatta velocemente la progettazione e l’acquisizione dei necessari pareri. In seguito con decreto della Regione Calabria 14169 del 14.11.2022 è stato approvato il bando di gara per l’affidamento di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla messa in sicurezza e manutenzione straordinaria per l’importo totale di euro 5.825.609,33. Grazie a questa sinergia istituzionale entro il 31.12.2022 è stata aggiudicata provvisoriamente la gara scongiurando così il rischio di non veder mai realizzata la strada. In questo modo finalmente verrà compiuto un notevole allargamento della sede stradale con conseguente aumento delle condizioni di sicurezza e diminuzione dei tempi di percorrenza. Un’opera dunque strategica per la viabilità dell’intera zona che si aspettava da circa vent’anni e che nel giro di poco più di un anno è stata definitivamente sbloccata sul filo di lana, poco prima che fosse definitivamente troppo tardi. Per questo straordinario risultato ringrazio ancora l’assessore e quanti hanno collaborato fattivamente, in quanto da solo non avrei mai potuto portare a casa questo brillante traguardo.

Sono certo inoltre che anche con il nuovo Assessore, l’economista Marcello Minenna, al quale rivolgo i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutto il gruppo Lega Salvini Calabria, riusciremo ad intrecciare una proficua collaborazione nel segno di quel cambiamento che tanto necessita alla nostra Calabria.