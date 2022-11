Luminarie di Natale: San Ferdinando sceglie la sobrietà

alberoDal 27 novembre, prima domenica di Avvento, al 7 gennaio 2023 San Ferdinando sarà illuminata solo da tre installazioni: due sulle principali Chiese cittadine e un albero illuminato in piazza Nunziante. “Siamo consapevoli del periodo di difficoltà che attraversano famiglie e imprese – dichiara il sindaco Luca Gaetano – dovuto prima alla pandemia, poi al vicino conflitto in Ucraina e alla crisi energetica e inflattiva che ne è conseguita, per cui l’amministrazione comunale ha deciso di installare le luminarie natalizie nello spirito della sobrietà.

Abbiamo voluto comunque rendere omaggio al Natale e alla sua magica atmosfera ma con una illuminazione ridotta che, pur consentendo di vivere le emozioni legate alla festa, non fosse gravosa dal punto di vista energetico ed economico. Questa decisione è stata adottata anche in segno di vicinanza e rispetto verso chi avrà difficoltà a riscaldarsi o a garantire un Natale spensierato alla propria famiglia. Vogliamo guardare a questa ricorrenza come ad un momento di speranza, da vivere insieme seppure con semplicità e senza esagerazione, per dare forza alla ripartenza economica e alla coesione sociale. Ringrazio i colleghi amministratori e tutti gli uffici comunali che hanno lavorato alacremente per aver reso tutto ciò possibile, conciliando oltretutto le diverse esigenze. Auguriamo alla comunità di vivere il periodo natalizio iniziato oggi nel segno del calore familiare e comunitario.”