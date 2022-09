BAGNARA CALABRA Stefano Cosentino eletto Presidente del Consiglio comunale. Cardona subentra in Consiglio a Rocco Salerno

consiglio comunale bagnara calabra Si è svolta venerdì scorso nella sala delle adunanze la seduta del Consiglio comunale. Al primo punto all'ordine del giorno la surroga del consigliere Rocco Salerno prematuramente scomparso e la nomina del consigliere Giuseppe Cardona. A seguire è stato nominato presidente del consiglio Stegano Cosentino in sostituzione di Paolo Gramuglia attuale assessore allo Sviluppo economico, Ambiente, Politiche giovanili e Sport.

<<Consentitemi - ha detto il presidente Cosentino - di esprimere grande gratitudine per avermi conferito tanta responsabilità, riponendo nella mia persona grande fiducia e ritenendomi in grado di ricoprire questo importante incarico istituzionale. Spero di realizzare con voi tutti un costante dialogo e rapporto di collaborazione>>. Sull'approvazione del Piano di Potezione civile è intervenuto il capogruppo di "La Bagnara che VogliAmo", Mario Romeo: <<Non votiamo l'atto perchè riteniamo che il regolamento deve essere approvato con un apposita votazione il Piano con un'altra. Ad oggi il piano non può essere votato perchè non è alla visione dei consiglieri comunali nella sua completezza, inoltre il parere tecnico si esprime in parte e non è completo>>.

Contrariamente, l'assessore Paolo Gramuglia nel suo intervento ha parlato di una votazione favorevole e responsabile: <<E' stato un atto condiviso. Ritengo irragionevole e irresponsabile il voto che "La Bagnara che VogliAmo" ha espresso>>. Si è poi discusso della mozione contro la riapertura della discarica in contrada "La Zingara" di Melicuccà presentata dal capogruppo di "Insieme per il Futuro", accolta anche dal gruppo di minoranza.

t.f.