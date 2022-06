Mattiani: mobilità ambulatoriali prova grande lavoro presidente Occhiuto

Infatti con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 599 del 22.06.2022 (nominato con decreto n. 56 del 17.05.2022 del Commissario ad acta), l’Asp di Reggio Calabria ha dato attuazione alle procedure di cui all’art. 30 (mobilità intraziendale) dell’ACN degli specialisti ambulatoriali interni.

Questo consentirà, tra l’altro, di soddisfare le richieste di prestazione specialistica ambulatoriale interna, ma anche di garantire i livelli essenziali di assistenza, di ridurre le liste di attesa, di ridurre la mobilità passiva dell’Azienda, di soddisfare le richieste di prestazioni di prossimità e domiciliari, le attività di servizi di medicina veterinaria.

Il Presidente Occhiuto l’aveva promesso, la Sanità, i servizi sanitari, le infrastrutture sanitarie, sono delle priorità.

Così è stato e così sarà.

Lo sta dimostrando con i fatti.

Il Presidente sta lavorando con grande impegno e, seppur con grande fatica a causa della grave situazione ereditata, anche in tale ambito, tutti gli obiettivi si stanno raggiungendo, uno dopo l’altro e ne abbiamo un’altra prova evidente.

Tra questi, mi piace ricordare l’impegno per la realizzazione dei grandi Ospedali attesi dalla popolazione calabrese da oramai 15 anni e che sono entrati in una nuova fase, caratterizzata certamente da maggiore celerità.

Ad esempio, per come emerso in questi pochi mesi del nuovo corso regionale e anche di mio impegno personale, è asfissiante l’attenzione riservata all’iter che riguarda il Nuovo Ospedale della Piana con sede a Palmi, che è ripartito con speditezza e che stiamo costantemente attenzionando, seguendolo e accompagnandolo concretamente, passo dopo passo.

Senza dimenticare il grande lavoro che si sta portando avanti per la realizzazione delle nuove strutture sanitarie in godimento dei fondi del PNRR.

Le 16 Case della Comunità, i 4 Ospedali di Comunità e le 6 Centrali Operative Territoriali, soltanto per rimanere ai siti dell’Area della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Anche in questo caso l’impegno e le capacità del Presidente e di tutta la squadra regionale stanno portando a quei risultati che si attendevano da anni.

Andremo avanti così, con tanta determinazione e impegno.

Il Consigliere Regionale di Forza Italia

Giuseppe Mattiani