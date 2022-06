BAGNARA CALABRA Mario Romeo presenta il gruppo consiliare: "la nostra sarà un'opposzione attenta e scrupolosa"

Gruppo - La Bagnara che Vogliamo Mario Romeo, a capo del gruppo consiliare di minoranza "La Bagnara che Vogliamo" ha presentato i componenti della sua squadra e ringraziato i 2506 cittadini che hanno votato la lista del vice sindaco uscente.

<<La nostra sarà un'opposizione responsabile, attenta e scrupolosa - ha detto Romeo -; noi ci poniamo come alternativa di governo perchè pensiamo che abbiamo le capacità per poter dare serenità alla nostra cittadinanza. Pensiamo che i nostri cittadini hanno bisogno di certezze e soprattutto di verità. La verità del lavoro svolto e di quello che verrà. Non ci dimentichiamo che il lavoro svolto vedrà la luce nei prossimi anni. Noi rivendichiamo tutti i sacrifici che negli anni precedenti abbiamo fatto e siamo per un corretto funzionamento dell'istituzione comune e saremo precisi e puntuali con i rapporti con i cittadini tramite la cmunicazione>>.

"La Bagnara che Vogliamo" ha presentato una richiesta al neo sindaco Adone Pistolesi per avere un locale come punto di riferimento del gruppo di minoranza. <<Collaboreremo tutti assieme - ha aggiunto Romeo - con la squadra che si è presentata per quanto riguarda gli stimoli la puntualità in quella che sarà la nostra azione di controllo. Noi amiamo il paese e pensiamo che il paese deve crescere in un contesto armonioso, in un paese che deve vivere la normalità ma che deve avere come obiettivo la crescita solidale di una città che deve essere inclusiva e non dispersiva. Il gruppo sarà compatto e incisivo in tutti quelli che saranno i punti per quanto riguarda lo sviluppo della nostra città, come pere pubbliche, attività produttive, giovani, e mondo femminile. Tramite una buona opposizione il paese deve crescere>>.

Fanno parte della squadra di minranza Michelangelo Spoleti, consigliere uscente, Domenica Randazzo, Virna Parisi, e Vincenzo Bagnato.

Tina Ferrera