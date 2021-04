Istituzione del servizio turistico con treno storico della Costa degli Dei e la Costa Viola: avviato il confronto presso la Regione Calabria

Inc RegioneSi è tenuto questa mattina presso la cittadella Regionale 'Jole Santelli' un incontro tra l'Assessore Regionale alle Infrastrutture Domenica Catalfamo, le Amministrazioni Comunali di Tropea e Bagnara Calabra e l'Associazione Ferrovie in Calabria, presente anche il dirigente della Divisione Passeggeri Regionale Calabria di Trenitalia . In questa occasione si è discusso della proposta di istituzione di un servizio ferroviario turistico esercitato con treni d'epoca, sul tratto Lamezia Terme Centrale - Reggio Calabria Centrale, con lo scopo di integrare ovvero mettere in rete, i due distretti turistici della "Costa degli Dei", con al centro Tropea e la "Costa Viola", con al centro Bagnara Calabra e Scilla.

La proposta, lanciata alcuni giorni fa dall'Associazione Ferrovie in Calabria in occasione della proclamazione della città di Tropea a 'Borgo dei Borghi 2021', è stata subito apprezzata e condivisa dalla Regione Calabria e dalle due amministrazioni comunali: dopo l'incontro di coordinamento di questa mattina, nel quale sono state gettate le basi per la futura impostazione e gestione del servizio turistico, verrà avviato il confronto con la Fondazione FS Italiane e la Divisione Passeggeri Regionale Calabria di Trenitalia.

Il treno storico della Costa degli Dei e della Costa Viola metterà, dunque, in rete le principali attrazioni turistiche dei territori attraversati: dalle bellezze paesaggistiche e architettoniche del borgo di Tropea, ai centri marinari di Bagnara e Scilla, fino a Reggio Calabria con il Museo della Magna Grecia. A bordo del convoglio composto da antiche vetture con sedili in legno e velluto, nonchè durante le soste nelle stazioni, sarà possibile promuovere attraverso l'organizzazione di degustazioni, le bontà enogastronomiche del territorio, allietate da piacevoli accompagnamenti musicali tipici della tradizione calabrese.

Verranno altresì proposte escursioni anche in barca, visite guidate dei beni culturali di maggiore interesse artistico, attività di tipo esperienziale legate alle peculiarità dei territori.

L'impegno dell'associazione e dei comuni coinvolti, grazie al sostegno della Regione Calabria, sarà dunque di organizzare eventi con il più ampio coinvolgimento degli operatori turistici e delle altre realtà del posto, per offrire al turista un'esperienza nuova, alla scoperta delle peculiarità dei due territori, intercettando grazie al treno storico, un bacino di utenza sempre più esigente e attratto dal turismo esperienziale della Mobilità Dolce.