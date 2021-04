PALMI Presentato in Procura l'esposto contro la riapertura della discarica di Melicuccà

Giuseppe Ranuccio Sindaco di Palmi

"Come già anticipato, venerdì 2 Aprile abbiamo depositato un esposto alla Procura della Repubblica per rappresentare e denunciare un possibile disastro ambientale, determinato dalla riapertura della discarica di Melicuccà. Porteremo avanti la nostra battaglia per la tutela della salute dei cittadini e non accetteremo compromessi di alcun tipo".