BAGNARA CALABRA "Consentire la ripresa delle attività dei pescatori", Giuseppe Pirrotta (Lega) scrive al Prefetto di Reggio Calabria

Giuseppe Pirrotta Lettera Aperta al Prefetto di Reggio Calabria Oggetto: Sequestro del porto di Bagnara Calabra per inquinamento e disastro ambientale.

Si fa riferimento al provvedimento del Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria che ha portato in data 14.02.2021 al sequestro del Porto di Bagnara e al consequenziale blocco delle attività ittiche. Nel ringraziare ancora una volta le Forze dell’Ordine per l’encomiabile lavoro profuso e sviluppato in direzione della giustizia mirato verso la tutela del nostro territorio e delle mostre bellezze paesaggistiche, occorre porre l’attenzione sulle difficoltà dei pescatori di Bagnara.

Il Covid-19 ha segnato in maniera indelebile il settore della Pesca e l’attuale blocco totale del comparto non ha fatto altro che peggiorare la situazione. L'attività ittica rappresenta per alcuni quartieri di Bagnara Calabra la principale fonte di sostentamento. Purtroppo Il quadro è drammatico perché si assiste impotentemente al collasso dell’economia locale e al consequenziale declino quotidiano della qualità della vita. In attesa che la Giustizia faccia il suo normale corso per individuare eventuali responsabili in ordine al danno ambientale Si richiede alla luce di quanto in premessa, di consentire la ripresa delle attività dei pescatori e delle imbarcazioni essenziale per la sopravvivenza quotidiana delle numerose famiglie bagnaresi.

Resp. Lega area Tirrenica Giuseppe Pirrotta