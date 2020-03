400 milioni per buoni spesa, ecco la cifra che spetta a ciascun Comune. A Bagnara toccano 91.880,47

Borelli - Buoni spesaIl capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato l'ordinanza per la ripartizione di 400 milioni di euro ai Comuni, soldi vincolati nel loro utilizzo: potranno essere usati o per distribuire direttamente generi alimentari oppure per erogare buoni spesa, ovviamente solo a chi versi in stato di bisogno.

Questi fondi "vengono gestiti - ha spiegato Borrelli - attraverso dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari. La gestione di questi buoni sarà a cura dei servizi sociali che normalmente erogano questi tipi di provvidenze, e i comuni potranno avvalersi anche del terzo settore per acquisto e distribuzione delle derrate. L'ordinanza sarà immediatamente operativa".

Di seguito la cifra che tocca ai comuni taliani:

https://issuu.com/quotidianonet/docs/bonaccini/6