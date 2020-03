Gioia Tauro, Alessio: Contrariamente a quanto ci vogliono far credere, non esiste alcun ospedale COVID-19

Alessio a Gioia TauroGrido d’allarme del Sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio. “Contrariamente a quanto ci vogliono far credere a Gioia Tauro non esiste alcun ospedale COVID-19, e nel mentre si smantella l’ospedale di Gioia Tauro, compreso il pronto soccorso, il 118, la guardia medica ed i poliambulatori”.

“Da una nota stampa di ieri dei Commissari Asp Meloni, Ippolito e Giordano, apprendiamo che con un accordo quadro hanno deciso di passare ai privati i posti letto pubblici”. Di fatto continua Alessio, gli ospedali pubblici, come quello di Gioia Tauro, diventeranno dei “lazzaretti”, perchè privati della strumentazione necessaria, dei medici, degli infermieri senza i quali non possono funzionare. “Noi non ci stiamo a questo modo di concepire la sanità pubblica in Calabria, che in questo momento è inadeguata ad affrontare l’ordinario e soprattutto l’emergenza da COVID19”, conclude il sindaco di Gioia tauro Aldo Alessio.